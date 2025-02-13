Сын Асада рассказал о бегстве семьи из Сирии

Хафез Асад, сын свергнутого сирийского президента Башара Асада, опубликовал в Telegram видеоролик, в котором заявил, что страница в указанной соцсети действительно принадлежит ему.

Хафез Асад запечатлел себя на одной из московских улиц, он утверждает, что у него нет страниц в других соцсетях, передает NEWSru.co.il.

На днях на этой странице был опубликован пост по-английски и по-арабски, в котором сын Асада описал обстоятельства бегства семьи в Москву. Он рассказал, что бегство было незапланированным. Никто не думал уезжать из Дамаска, но ночью к Асаду прибыл высокопоставленный российский представитель, который попросил его перебраться на несколько дней в Латакию – мол, в столице опасно, а военными действиями можно руководить и из приморского города.

Приехав в аэропорт в три часа ночи, они увидели других членов клана Асадов, в том числе брата президента Махира Асада. На российском самолете они перебрались на авиабазу Хмеймим. Здесь они получили информацию, что правительственные войска покидают позиции. По словам Хафеза Асада, в это время повстанцы начали обстрел базы, находившейся под российским контролем, дронами-камикадзе. Днем 8 декабря представители российского командования сообщили, что есть непосредственная опасность захвата базы. Посовещавшись с российской стороной, было принято решение вылететь в Москву.