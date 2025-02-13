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В Ливии будет российская база?

15:36 979

В последние месяцы между Сирией и ливийским городом Бенгази участились полеты частной сирийской авиакомпании Cham Wings, на самолетах которой в Ливию бежали офицеры армии Башара Асада. На это обратило внимание французское издание Le Monde.

После 8 декабря 2024 года, когда в Сирии пал режим Башара Асада, Россия начала перевозить войска и оборудование с сирийских баз в Ливию. В частности, транспорт направлялся на юго-восток Ливии, в регионы Киренаика и Фиццан. Эти территории находятся под контролем 81-летнего Халифы Хафтара и его сыновей.

Le Monde обращает внимание на то, что российские войска реконструируют ранее заброшенный аэродром Маатен-эс-Сарра на юго-востоке страны, недалеко от границы с Чадом и Суданом. Как предполагают журналисты, российские военные занялись в Ливии созданием своей основной базы на Ближнем Востоке.

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