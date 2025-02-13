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В России резко упал доллар

15:44 2408

В России стали закрываться пункты обмена валюты на фоне резкого укрепления рубля после начала переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, передают российские СМИ.

Сотрудники банков, которые проводят валютные операции, рассказали о «тайм-ауте», который нужен, чтобы не распродать иностранную валюту россиянам «по дешёвке» и дождаться стабилизации рынка. В кассах, которые пока работают, установили большой разрыв между стоимостью покупки и продажи валюты, чтобы не остаться в минусе, рассказали собеседники телеграм-канала Shot.

Банки хотят удержать цену доллара на уровне не ниже биржевого курса в 90 рублей, соответственно, людям в среднем предлагают купить его за 97 руб. (при стоимости продажи почти в 91 руб.).

Сегодня утром, 13 февраля, курс рубля обновил многомесячные максимумы на биржах. Курс доллара на межбанковском рынке опускался до 90 руб. Укрепились и российские акции.

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