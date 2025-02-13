В Молдове закрывают Российский культурный центр

МИД Молдовы заявил о расторжении соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение ряда беспилотников на территории республики.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

«В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что на юге Молдовы полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия. Российский посол Олег Озеров был вызван в молдавское Министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.