Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Роналду в прошлом году заработал 260 миллионов долларов. Второе место в рейтинге занял баскетболист Стефен Карри (153,8 млн), третьим стал боксер Тайсон Фьюри (147 млн). Лионель Месси со 135 миллионами идет на 4-й позиции.

В топ-10 рейтинга пять футболистов, по два баскетболиста и боксера, а также один гольфист.

Интересно, что в топ-100 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года не попала ни одна женщина. Самой высокооплачиваемой спортсменкой является американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая 125-е место. Ее доход в прошлом году составил 30,4 млн.

Список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году:

1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 миллионов долларов

2. Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн

3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн

4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн

5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн

6. Неймар (футбол) — 133 млн

7. Александр Усик (бокс) — 122 млн

8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн

9. Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн

10. Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.