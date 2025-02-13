Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
На фоне уменьшения числа российских атак украинская армия стала активнее проводить контратаки. В первую очередь, это касается самого опасного направления — возле города Покровска в Донецкой области, говорится в публикации BBC.
«С начала 2025 года количество боестолкновений на фронте стабильно падает… Но наиболее угрожающей остается ситуация возле Покровска. Фактически здесь ежедневно фиксируется около трети, а иногда и до половины всех российских атак на всем фронте протяженностью около 1000 км», - пишет автор статьи.
Здесь, по данным Генштаба ВСУ, россияне несут наибольшие потери. Главком ВСУ Александр Сырский привел статистику, согласно которой только за январь Москва потеряла возле Покровска 15 тыс. военных, из которых 7 тысяч — безвозвратно.
«За прошедшие два месяца ВСУ удалось существенно затормозить наступление противника. Более того, украинцы смогли организовать удачные контратаки. Это произошло после замены командующего оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в конце января. За этот участок фронта стал отвечать генерал Михаил Драпатый, который одновременно является командующим Сухопутными войсками», - отмечается в статье.
С осени прошлого года армия РФ реализует свой план обхода Покровска с востока, юга и запада, чтобы перерезать коммуникации украинского гарнизона. Следующая цель российских военных — перерезать трассу до Павлограда севернее, а также выйти на административные границы Днепропетровской области. Обе задачи не выглядят невыполнимыми — в обоих случаях россиянам осталось преодолеть примерно 4-5 км. Однако от этой цели Кремль отделяет стремительно растущее сопротивление ВСУ на этом участке фронта. Украинский аналитический портал DeepState сообщил 10 февраля, что при помощи контратак ВСУ восстановили положение сразу в двух местах на Покровском участке. На следующий день DeepState сообщил, что ВСУ смогли выбить россиян также из села Песчаное, расположенного юго-западнее Покровска.
Информацию об успешных контратаках подтверждают в командовании оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». «Да, на юго-западе от Покровска, а это просто большое количество сел и поселков, идут бои. Да, там есть примеры успешных контратак. Да, там есть примеры отдельных попыток зацепиться за те или иные населенные пункты. И да: там есть постоянный бой», — заявил представитель ОСГВ Виктор Трегубов.
Российские провоенные телеграм-каналы также пишут о «локальных контратаках» украинской армии к югу и западу от Покровска, но утверждают, что в большинстве своем они не имели успеха.
Очевидной целью этих действий украинского командования является не просто затормозить наступление россиян около Покровска, но в идеале полностью срезать удлиненный «клин», который российская армия сформировала на юго-западном направлении, говорится в материале.
Аналитик из украинской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отмечает, что на этом небольшом участке фронта Россия сконцентрировала главные силы сразу двух общевойсковых армий (41-й и 2-й), а именно часть сил 90-й танковой дивизии и не менее пяти мотострелковых бригад. Однако такие значительные силы не смогли выполнить главную задачу — пробиться севернее и западнее Покровска, захватив села Удачное, Успеновка, Зверево и другие. Причина, по мнению Машовца, состоит в том, что российское командование недооценило необходимость расширять свое вклинение не только на запад, но и на юг.
По состоянию на 11 февраля группировка ВСУ продолжает удерживать «карман» возле сел Дачное, Улаклы и Константинополь. Это в 27-30 км южнее Покровска.
Машовец прогнозирует, что командование РФ в ближайшее время попытается перегруппировать свои войска, чтобы решить эту проблему на Покровском направлении.
Прогноз дальнейших действий следующий, указано в статье: украинские силы снова попытаются реализовать свой замысел и отбросить российские войска западнее Покровска.