В Подмосковье уничтожены новейшие российские радиолокационные комплексы

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 7 февраля уничтожили два российских радиолокационных комплекса «Валдай» в городе Долгопрудном в Подмосковье, передают украинские СМИ.

«В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв. Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса «Валдай», предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА», - говорится в сообщении ГУР в четверг.

«Валдай» - новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса, первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии РФ. Также отмечается, что воинская часть, на которой взорвались «Валдаи», отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.