USD 1.7000
EUR 1.7740
RUB 1.8085
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

В Подмосковье уничтожены новейшие российские радиолокационные комплексы

видео
16:25 1742

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 7 февраля уничтожили два российских радиолокационных комплекса «Валдай» в городе Долгопрудном в Подмосковье, передают украинские СМИ.

«В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв. Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса «Валдай», предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА», - говорится в сообщении ГУР в четверг.

«Валдай» - новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса, первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии РФ. Также отмечается, что воинская часть, на которой взорвались «Валдаи», отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 752
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 4822
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется; все еще актуально
10:30 6681
В Молдове закрывают Российский культурный центр
В Молдове закрывают Российский культурный центр
15:50 1738
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
15:22 2350
НАТО: «Путин не сможет захватить ни куска Украины»
НАТО: «Путин не сможет захватить ни куска Украины»
15:12 3340
Агентство Turan приостановило свою деятельность
Агентство Turan приостановило свою деятельность
15:02 2976
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема
13:03 5964
«Пиндосы» сломались?
«Пиндосы» сломались? комментарий по горячим следам; все еще актуально
02:20 11244
Три сценария завершения войны
Три сценария завершения войны
12:41 4136
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото
12:24 2343

ЭТО ВАЖНО

Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 752
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 4822
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется; все еще актуально
10:30 6681
В Молдове закрывают Российский культурный центр
В Молдове закрывают Российский культурный центр
15:50 1738
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
Лавров о «беседе двух воспитанных людей»
15:22 2350
НАТО: «Путин не сможет захватить ни куска Украины»
НАТО: «Путин не сможет захватить ни куска Украины»
15:12 3340
Агентство Turan приостановило свою деятельность
Агентство Turan приостановило свою деятельность
15:02 2976
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема
13:03 5964
«Пиндосы» сломались?
«Пиндосы» сломались? комментарий по горячим следам; все еще актуально
02:20 11244
Три сценария завершения войны
Три сценария завершения войны
12:41 4136
Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото
12:24 2343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться