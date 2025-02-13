«Birbank в центре экосистемы Bir. Эта презентация знаменует начало новой эры!»

Экосистема Bir объединяет под единым брендом компании, заслужившие доверие, такие как Birbank, Umico, m10 и MilliÖn, обеспечивая более удобный и интегрированный доступ к их услугам. Кроме того, стратегическое партнерство с Trendyol Azerbaijan и BakıKart значительно обогащает клиентский опыт. Birbank, в свою очередь, предоставляет клиентам не только кредитные, депозитные, платежные и другие банковские услуги, но и возможность оплачивать покупки в Umico с помощью кредита Birbank, использовать карты Birbank для расчетов в Trendyol Azerbaijan, а также пользоваться другими удобными сервисами экосистемы. Следует отметить, что экосистема Bir построена на четырех основных инновационных концепциях - единый вход, бонусы, платежи и кредиты, обеспечивая клиентам более быстрые, удобные, выгодные и безопасные финансовые решения.

Как уже сообщалось, 7 февраля была представлена общественности экосистема Bir, созданная PASHA Holding, которая призвана привнести свежий взгляд в бизнес и финансовую среду страны. Эта экосистема объединяет ведущие компании холдинга, чтобы предоставить клиентам более удобный и интегрированный опыт обслуживания. Birbank, являясь одним из центральных столпов экосистемы, не только удовлетворяет финансовые потребности клиентов, но и обеспечивает легкий и безопасный доступ к другим услугам.

В своем выступлении на мероприятии председатель правления, главный исполнительный директор Birbank Фарид Гусейнов, подчеркнув направления будущего развития экосистемы Bir, отметил: «Как Birbank, мы гордимся тем, что являемся частью большой экосистемы. Мы долгое время работали большой командой, чтобы предоставить нашим клиентам более удобные, быстрые и инновационные решения. Сегодня экосистема Bir официально доступна нашим клиентам. Одним словом, это не просто презентация, это начало совершенно новой эры!»

На официальной презентации экосистемы Bir также выступили генеральные директора компаний Umico, M10 и MilliÖn, входящих в экосистему, подчеркнув роль своих компаний в этой интеграции. Кроме того, на мероприятии руководители соответствующих направлений экосистемы подробно рассказали о философии бренда и особенностях новых продуктов, которые будут представлены на рынке в 2025 году.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 118 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны - и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.