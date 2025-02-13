ХАМАС вернулся к перемирию с Израилем

Палестинская группировка ХАМАС продолжит соблюдать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, а также возобновит обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале ХАМАС после переговоров ее лидера Халиля аль-Хейя с представителями Египта и Катара.

«Консультации прошли в позитивном ключе, и ХАМАС подтверждает, что продолжает выполнять условия соглашения, включая реализацию процесса обмена пленных [заложников на заключенных] в назначенные сроки», — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил об отсрочке освобождения новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. Он объяснил это тем, что Израиль нарушил условия сделки, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением военных действий в Газе, если ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа нужно отменить, если ХАМАС не освободит сразу всех заложников к концу недели. «Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов — мне кажется, это подходящее время, — то я бы сказал: отмените это [перемирие], и пусть разразится ад», — сказал американский лидер.