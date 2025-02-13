Европарламент принял антигрузинскую резолюцию

Европейский парламент принял критическую резолюцию по Грузии, призывающую ввести санкции против лиц, связанных с правящей партией «Грузинская мечта», передает «Эхо Кавказа».

В новом проекте резолюции депутаты Европарламента расширили список лиц, в отношении которых они призывают ввести европейские санкции. Резолюцию поддержали 400 депутатов Европарламента, против проголосовали 63. 81 депутат воздержался при голосовании.

Согласно резолюции, Европейский парламент «призывает Совет Европейского союза и государства-члены ввести санкции в отношении сети сторонников Бидзины Иванишвили, его элитного окружения, коррумпированных финансистов, пропагандистов и тех, кто поддерживает репрессивный государственный аппарат».

Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента теперь требуют санкций против Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Кахи Каладзе, Шалвы Папуашвили, Вахтанга Гомелаури и Ираклия Гарибашвили.

Введение индивидуальных санкций ЕС требует согласия всех государств-членов. На данном этапе это невозможно — Венгрия и Словакия выступают против санкций, связанных с «Грузинской мечтой». Соответственно, резолюция призывает государства-члены ввести индивидуальные санкции на национальном уровне.

Резолюции Европейского парламента не имеют юридической силы и носят в основном символический характер — они выражают политическую позицию депутатов Европарламента.