Пезешкиан пригрозил США и Израилю

Иран построит в сотни раз больше ядерных объектов, если США и Израиль посмеют нанести по ним удар.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время поездки в провинцию Бушер.

«Они (США и Израиль) угрожают ударить по нашим ядерным центрам. Они могут ударить по зданиям, но не могут ударить по «мозгам», которые это строят. Пусть ударят по сотне центров, тысячи таких же будут построены вновь», - заявил иранский президент.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, по данным разведывательных агентств США, Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, стремясь воспользоваться ослаблением Тегерана.