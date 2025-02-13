Трамп заявил об «отличных» переговорах с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп назвал «отличными» переговоры с РФ и Украиной, которые состоялись в среду.

«Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Отличная возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну!» - написал Трамп в социальной сети Truth Social в четверг.

В среду Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Американский лидер по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс по Украине. Кроме того, Трамп сообщил, что провел разговор по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором выразил надежду на продуктивные переговоры между Зеленским и американской делегацией на Мюнхенской конференции по безопасности.