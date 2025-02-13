USD 1.7000
EUR 1.7740
RUB 1.8085
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Государственная служба отметила годовщину создания

17:51 889

13 февраля в честь 13-й годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу руководитель службы Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили Аллею почетного захоронения, возложили венок и цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтили его светлую память.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу возложили цветы.

Затем на Аллее шехидов почтили память сынов Отечества, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

После состоялась церемония, посвященная 13-летию со дня основания Госслужбы. Вначале память общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана была почтена минутой молчания, после прозвучал Государственный гимн.

Руководитель Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов выступил с подробным докладом о проделанной работе. Он рассказал о развитии деятельности службы в последние годы, проводимых реформах, ходе выполнения поручений, данных Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым.

В ходе мероприятия был продемонстрирован короткий видеоролик о работе, проделанной службой в 2024 году.

Затем отличившимся на службе были вручены воинские звания, медали и почетные грамоты.

Зеленский выдвинул условие Порошенко
Зеленский выдвинул условие Порошенко ОБНОВЛЕНО 20:08
20:08 1444
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 6927
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 7278
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 617
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах ОБНОВЛЕНО 19:18
19:18 3303
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 3575
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 4548
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 1977
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 6407
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется; все еще актуально
10:30 7422
В Молдове закрывают Российский культурный центр
В Молдове закрывают Российский культурный центр
15:50 2940

ЭТО ВАЖНО

Зеленский выдвинул условие Порошенко
Зеленский выдвинул условие Порошенко ОБНОВЛЕНО 20:08
20:08 1444
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 6927
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 7278
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 617
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах
Кремль: Украина будет участвовать в переговорах ОБНОВЛЕНО 19:18
19:18 3303
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 3575
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 4548
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 1977
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 6407
«Надо было сражаться до конца…»
«Надо было сражаться до конца…» конфликт между Ереваном и сепаратистами углубляется; все еще актуально
10:30 7422
В Молдове закрывают Российский культурный центр
В Молдове закрывают Российский культурный центр
15:50 2940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться