Государственная служба отметила годовщину создания

13 февраля в честь 13-й годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу руководитель службы Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили Аллею почетного захоронения, возложили венок и цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтили его светлую память.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу возложили цветы.

Затем на Аллее шехидов почтили память сынов Отечества, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориальному комплексу «Вечный огонь».