Государственная служба отметила годовщину создания
13 февраля в честь 13-й годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу руководитель службы Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили Аллею почетного захоронения, возложили венок и цветы на могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтили его светлую память.
Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу возложили цветы.
Затем на Аллее шехидов почтили память сынов Отечества, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориальному комплексу «Вечный огонь».
После состоялась церемония, посвященная 13-летию со дня основания Госслужбы. Вначале память общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана была почтена минутой молчания, после прозвучал Государственный гимн.
Руководитель Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов выступил с подробным докладом о проделанной работе. Он рассказал о развитии деятельности службы в последние годы, проводимых реформах, ходе выполнения поручений, данных Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым.
В ходе мероприятия был продемонстрирован короткий видеоролик о работе, проделанной службой в 2024 году.
Затем отличившимся на службе были вручены воинские звания, медали и почетные грамоты.