Зеленский: Американцы будут умирать

Он также заявил, что Украине необходимы 100 000 миротворцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предупредил Дональда Трампа о рисках российского наступления на Европу.

*** 18:05

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никаких соглашений, заключенных между Москвой и Вашингтоном без участия Киева.

«Сегодня важно, чтобы все не пошло по плану Путина, в котором он хочет сделать все, чтобы переговоры стали двусторонними [с США]», — сказал Зеленский, которого цитирует Reuters.

По его словам, европейские страны также должны быть представлены за столом переговоров об окончании войны.

Зеленский прокомментировал вчерашний разговор с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что не считает то, что сначала он позвонил Владимиру Путину, отражением приоритетов, но признался, что для него это было неприятно.

«Я не воспринимаю как приоритет, что он сначала поговорил с РФ. Хотя действительно это не очень приятно», — добавил он.