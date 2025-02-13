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Зеленский: Американцы будут умирать

ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 3577

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предупредил Дональда Трампа о рисках российского наступления на Европу.

"Американцы будут умирать", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что Украине необходимы 100 000 миротворцев.

*** 18:05

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никаких соглашений, заключенных между Москвой и Вашингтоном без участия Киева.

«Сегодня важно, чтобы все не пошло по плану Путина, в котором он хочет сделать все, чтобы переговоры стали двусторонними [с США]», — сказал Зеленский, которого цитирует Reuters.

По его словам, европейские страны также должны быть представлены за столом переговоров об окончании войны.

Зеленский прокомментировал вчерашний разговор с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что не считает то, что сначала он позвонил Владимиру Путину, отражением приоритетов, но признался, что для него это было неприятно.

«Я не воспринимаю как приоритет, что он сначала поговорил с РФ. Хотя действительно это не очень приятно», — добавил он.

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