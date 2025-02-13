Азербайджан остался без колхоза

Колхоз имени Никитина в селе Ивановка Исмаиллинского района объявил о смене наименования и организационно-правовой формы на ОАО «Ивановка Агропарк». Об этом сообщает газета Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Колхоз имени Никитина был создан в 1936 году (ранее - колхоз имени Калинина). С 1953 по 1994 год им руководил Николай Васильевич Никитин. Предприятие является единственным колхозом в Азербайджане.