Палестинцы не хотят Ривьеру. Палестинцы хотят ХАМАС

«ХАМАС не согласится с ультиматумом Дональда Трампа об освобождении всех заложников в Газе до 12 часов предстоящей субботы», - сказал в интервью haqqin.az житель Рамаллы Эсмат Мансур - палестинский писатель и журналист, отсидевший в тюрьме 20 лет за участие в нападении с ножом на израильтянина. По его словам, выполнение выдвинутого Трампом требования освободить всех израильских заложников без каких-либо условий означало бы «капитуляцию палестинского сопротивления и полное подчинение президенту США».

«Поскольку заложники - это все, что есть у ХАМАС, и передача их Израилю без выполнения условий, предусмотренных в соглашении о перемирии 19 января, не представляется возможным, - подчеркнул Мансур. - Думаю, что ХАМАС не выполнит требование американского президента, и у организации есть такое право. Соглашение с Израилем было заключено под спонсорством и контролем со стороны США и ряда других стран, а потому ХАМАС четко придерживается договора и не принимает угрозы Трампа». По мнению Мансура, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заключив соглашение с ХАМАС, стремился успокоить ситуацию внутри своей страны, снизить давление на него в израильском обществе и выиграть время. «Но Нетаньяху знает: продолжение сделки до ее финальной стадии и прекращение войны будет означать конец его правления, - добавил палестинский журналист. - Поэтому он рассчитывает через какое-то время возобновить войну или, по крайней мере, продлить соглашение, но без обязательств по окончательному прекращению боевых действий, что означает сохранение состояние войны. Он знает, что его судьба зависит от продолжения войны в Газе». Эсмат Мансур также прокомментировал предложение Трампа переселить палестинцев из Газы, взять сектор под контроль США и построить в Газе ближневосточную Ривьеру.

«Это предложение полностью отвергается не только палестинцами, - сказал он. - Его не приемлют не только страны региона, которых этот план касается напрямую, - Иордания, Египет, другие арабские государства. Существует глобальное неприятие идеи Трампа со стороны России, Китая, Германии, многих европейских стран. По общему мнению этот план основан на насильственном перемещении людей, на депортации, что является военным преступлением. Причем Трамп совершенно не принимает во внимание исторические права палестинцев, основы мирного процесса на Ближнем Востоке и международные нормы. Поэтому идея президента США по Газе неприемлема и не пройдет, даже если она закончится прямой конфронтацией между странами региона и США. Палестинский народ не покинет свою землю, хотя сектор Газа близок к гуманитарной катастрофе и жить здесь в существующих условиях просто невозможно. Выходом из ситуации является открытие сектора для мира и немедленное начало его восстановления. Жители Газы, как и раньше, сами смогут восстановить свои дома и разрушенную инфраструктуру. Как показал опыт последних 77 лет, палестинцы ни при каких обстоятельствах не откажутся от права жить на своей родине. Все это время они боролись именно с попытками депортировать их из сектора Газа». Эсмат Мансур согласен с назревшей необходимостью решить вопрос власти в Газе. «Мы понимаем: пока ХАМАС удерживает власть в секторе, Соединенные Штаты будут проталкивать идею перемещения населения Газы в другие государства, - говорит журналист. - С другой стороны, следует признать, что ХАМАС имеет в секторе достаточно сил и ресурсов, пользуется среди палестинцев большой популярностью и является важной частью движения сопротивления всего палестинского народа. Добровольный отказ ХАМАС от власти означал бы, что эта организация перестает быть частью палестинского потенциала принятия решений. Вдобавок ко всему, подавляющее большинство жителей Газы хотят, чтобы ХАМАС продолжал играть руководящую роль и вносил свой вклад в общие палестинские решения. Думаю, любой, кто сделает ставку на устранение ХАМАС, потерпит поражение. Поскольку сделать это военной силой невозможно».