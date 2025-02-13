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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Пентагон: России не придется уступать

20:21 3245

США привержены созданию «более смертоносного» НАТО, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Комментируя свое заявление о нереалистичности членства Украины в НАТО, Хегсет отметил, что оно отражает позицию Дональда Трампа.

«Скорейшее завершение войны в Украине, достижение там прочного мира является высшим приоритетом Трампа. Границы не будут восстановлены до того уровня, какими они были в 2014 году, и это не уступка (президенту России Владимиру) Путину - это принятие реализма.

Все переговоры по урегулированию конфликта в Украине будут вестись как с Путиным, так и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским», - сказал Хегсет.

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