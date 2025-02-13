Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»

Киев не признает результаты переговоров между США и Россией по вопросу завершения войны в Украине, если они пройдут без участия украинской стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

Европейские страны также должны быть представлены за столом переговоров, добавил глава украинского государства: «Сегодня важно, чтобы события развивались не по плану Путина, который хочет сделать все, чтобы переговоры стали двусторонними».

Когда журналисты спросили Зеленского, как он относится к тому, что президент США Дональд Трамп сначала провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем с ним, президент Украины подчеркнул, что Трамп осведомлен о его позиции.

«Я действительно считаю, что приоритетом должна быть Украина. У нас идет война, и против нас выступает Путин», — заявил Зеленский. По его словам, Дональд Трамп выразил желание одновременно вести диалог как с Украиной, так и с Россией. «В разговоре он не сказал, что Путин и Россия для него являются приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам», — добавил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что сохранение поддержки Соединенных Штатов Америки является для Украины крайне важным. «Я не воспринимаю этот звонок (Путину) как признак того, что Россия для Трампа приоритетна.

Хотя, конечно, это неприятно, потому что все мы — украинское общество, наши европейские партнеры — ожидаем, что прежде всего должна быть Украина. Ничего, что касается Украины, не может происходить без Украины», — заявил Зеленский.