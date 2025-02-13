USD 1.7000
EUR 1.7740
RUB 1.8085
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»

21:04 1912

Киев не признает результаты переговоров между США и Россией по вопросу завершения войны в Украине, если они пройдут без участия украинской стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

Европейские страны также должны быть представлены за столом переговоров, добавил глава украинского государства: «Сегодня важно, чтобы события развивались не по плану Путина, который хочет сделать все, чтобы переговоры стали двусторонними».

Когда журналисты спросили Зеленского, как он относится к тому, что президент США Дональд Трамп сначала провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем с ним, президент Украины подчеркнул, что Трамп осведомлен о его позиции.

«Я действительно считаю, что приоритетом должна быть Украина. У нас идет война, и против нас выступает Путин», — заявил Зеленский. По его словам, Дональд Трамп выразил желание одновременно вести диалог как с Украиной, так и с Россией. «В разговоре он не сказал, что Путин и Россия для него являются приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам», — добавил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что сохранение поддержки Соединенных Штатов Америки является для Украины крайне важным. «Я не воспринимаю этот звонок (Путину) как признак того, что Россия для Трампа приоритетна.

Хотя, конечно, это неприятно, потому что все мы — украинское общество, наши европейские партнеры — ожидаем, что прежде всего должна быть Украина. Ничего, что касается Украины, не может происходить без Украины», — заявил Зеленский.

Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
21:04 1913
Пентагон: России не придется уступать
Пентагон: России не придется уступать
20:21 3248
Зеленский выдвинул условие Порошенко
Зеленский выдвинул условие Порошенко ОБНОВЛЕНО 20:08
20:08 4784
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 9380
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 8353
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 3087
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле ОБНОВЛЕНО 20:32
20:32 5795
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 5962
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 6628
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 2611
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 7343

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
21:04 1913
Пентагон: России не придется уступать
Пентагон: России не придется уступать
20:21 3248
Зеленский выдвинул условие Порошенко
Зеленский выдвинул условие Порошенко ОБНОВЛЕНО 20:08
20:08 4784
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 9380
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 8353
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 3087
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле ОБНОВЛЕНО 20:32
20:32 5795
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 5962
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 6628
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 2611
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 7343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться