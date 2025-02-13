USD 1.7000
EUR 1.7740
RUB 1.8085
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Зеленский призвал мировых лидеров не доверять Путину

21:31 852

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили условия, необходимые для настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Глава украинского государства отметил, что проинформировал премьер-министра Польши о своем разговоре с президентом Дональдом Трампом.

«Мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы. Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров», – отметил украинский президент.

Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность, добавил Зеленский.

Он также предостерег мировых лидеров от доверия словам Владимира Путина о его готовности завершить войну.

Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
21:04 1915
Пентагон: России не придется уступать
Пентагон: России не придется уступать
20:21 3251
Зеленский выдвинул условие Порошенко
Зеленский выдвинул условие Порошенко ОБНОВЛЕНО 20:08
20:08 4788
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 9384
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 8356
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 3089
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле ОБНОВЛЕНО 20:32
20:32 5795
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 5963
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 6628
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 2612
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 7343

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
Зеленский о звонке Трампа Путину: «Это неприятно»
21:04 1915
Пентагон: России не придется уступать
Пентагон: России не придется уступать
20:21 3251
Зеленский выдвинул условие Порошенко
Зеленский выдвинул условие Порошенко ОБНОВЛЕНО 20:08
20:08 4788
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
Неожиданная контратака Украины: идут ожесточенные бои
16:20 9384
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины
План Трампа: капитуляция… и раздел Украины главная тема; все еще актуально
13:03 8356
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
Генсек НАТО похвалил Путина: «Он нам нужен»
19:48 3089
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле
Трамп и Путин встретятся на нейтральном поле ОБНОВЛЕНО 20:32
20:32 5795
Зеленский: Американцы будут умирать
Зеленский: Американцы будут умирать ОБНОВЛЕНО 18:39
18:39 5963
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти
Теракт в Мюнхене привел в бешенство немецкие власти ОБНОВЛЕНО 18:22
18:22 6628
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
Шахназ Бейляргызы осталась под арестом
16:50 2612
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
Западные СМИ о сделке Трампа и Путина: «Европейские лидеры не могут прийти в себя…»
13:59 7343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться