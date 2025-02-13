Зеленский призвал мировых лидеров не доверять Путину

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили условия, необходимые для настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Глава украинского государства отметил, что проинформировал премьер-министра Польши о своем разговоре с президентом Дональдом Трампом.

«Мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы. Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров», – отметил украинский президент.

Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность, добавил Зеленский.

Он также предостерег мировых лидеров от доверия словам Владимира Путина о его готовности завершить войну.