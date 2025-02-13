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Убийцы отца модельера получили суровый приговор

13 февраля 2025, 22:54 1317

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу Мустафы Зейналова и Намика Алиева, обвиняемых в убийстве отца художника-модельера Эльнары Бакировой - бизнесмена Кямрана Бакирова.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Махиры Керимовой. Мустафа Зейналов и Намик Алиев приговорены к 19 годам лишения свободы каждый.

Инцидент произошел 6 апреля 2023 года в жилом массиве Лахыч Баглары поселка Нардаран Сабунчинского района столицы. В полицию поступила информация об исчезновении К.Бакирова (1954 г.р.), у которого при себе имелась сумма в 300 тысяч манатов.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что мужчина был убит, а его тело спрятано.

По подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые М.Зейналов (1953 г.р.), Н.Алиев (1984 г.р.).

В ходе расследования установлено, что М.Зейналов и его родственник Н.Алиев преднамеренно и с особой жестокостью убили К.Бакирова с целью завладеть имевшейся у него крупной суммой денег. Затем, дабы скрыть следы преступления, они бросили его труп в колодец.

М.Зейналову и Н.Алиеву были предъявлены обвинения по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.6, 120.2.11 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом с особой жестокостью или общеопасным способом с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом, или бандитизмом), 181.3.2 и 181.3.3 (разбой в целях завладения имуществом в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.

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