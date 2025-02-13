Задержан экс-премьер Франции
13 февраля 2025, 23:06 1422
Стражи порядка задержали бывшего премьер-министра Франции Жана Кастекса в городе Монпелье, сообщает в четверг телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники.
Согласно собеседникам телеканала, он проходит по делу о неправомерном использовании и растрате государственных средств.
Отмечается, что разбирательства касаются периода, когда Кастекс возглавлял сообщество коммун Конфлан Каниго в департаменте Восточные Пиренеи в 2017 году.
Кастекс занимал пост премьера с 2020 по 2022 год.
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