Освобожденный США россиянин улетел в Россию через Турцию

Сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник, которого Соединенные Штаты передают Москве в обмен на освобожденного накануне Марка Фогеля, прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию.

«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», — сообщил адвокат Аркадий Бух.

12 февраля Винник был освобожден для обмена. «Сейчас он находится в особой зоне в ожидании трансфера в Россию. Мы не знаем, по какому точно маршруту он пройдет, через какую страну он полетит, это конфиденциально. Мы ждем подтверждения, что он в самолете и летит в Россию», — рассказывал его адвокат Фредерик Бело.

Винник был арестован в Греции по запросу США в 2017 году, тогда же американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, заявив, что благодаря ей киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы. Вашингтон обвинил россиянина в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.

В январе 2020 года Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию, где его подозревали в вымогательстве, хищении личных данных и отмывании денег через криптобиржу BTC-e. В 2021 году французский суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения. В 2022 году Винника через Грецию вывезли в США, где он частично признал вину. Однако приговор ему так и не был вынесен: его оглашение, запланированное на конец июня, отменили после освобождения Винника 12 февраля.

В России Винника обвиняют в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей. Его заочно арестовали в 2018 году. Еще во время пребывания в Греции Винник заявлял, что готов вернуться на родину и предстать перед российским судом.

После того как Винник в 2022 году оказался в США, его защитники стали обращаться к российской стороне с просьбой начать переговоры о его обмене. В частности, французский адвокат Фредерик Бело направлял письма главе МИД России Сергею Лаврову и патриарху Кириллу.