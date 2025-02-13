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«Фенербахче» разгромил «Андерлехт» в Лиге Европы

Отдел спорта
13 февраля 2025, 23:51 558

Сегодня проходят первые матчи 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

8 игр из 16-ти уже завершились. В Стамбуле «Фенербахче» разгромил бельгийский «Андерлехт» - 3:0. У команды Жозе Моуриньо отличились Душан Тадич (11-я минута), Эдин Джеко (42-я) и Юссеф Эн-Несири (57-я).

Результаты других матчей

Лига Европы

«Мидтьюлланд» (Дания) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 1:2

«Ференцварош» (Венгрия) - «Виктория» (Чехия) - 1:0

«Юнион» (Бельгия) - «Аякс» (Нидерланды) - 0:2

Лига конференций

«Мольде» (Норвегия) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия) - 0:1

«Целе» (Словения) - АПОЭЛ (Кипр) - 2:2

«Бачка Топола» (Сербия) - «Ягеллония» (Польша) - 1:3

«Викингур» (Исландия) - «Панатинаикос» (Греция) - 2:1.

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