Правительство России устроило масштабную распродажу золота из Фонда национального благосостояния, чтобы наполнить федеральный бюджет, где каждый третий рубль уходит на армию и войну.

За последние два года объемы золота на балансе ФНБ сократились почти на 70%, следует из данных Минфина: если на 1 января 2023 года это было 554,9 тонны, то на 1 января 2025 года — уже лишь 187,7 тонны.

За 2023 год «золотой запас» ФНБ похудел на 196 тонн, или 35%, а по итогам прошлого года сократился еще вдвое, или на 171 тонну.

Золото из фонда для покрытия дефицита бюджета-2024 Минфин продавал почти каждый месяц: 26 тонн в июне, около 5 тонн в июле, столько же в августе, 0,7 тонны в сентябре, 9 тонн в октябре, 4 тонны в ноябре.

В декабре, на фоне пика расходов, которые превысили 7 триллионов рублей за месяц, запасы золота в ФНБ сократились разом на 92 тонны. При этом только 58,9 тонны, по данным Минфина, были использованы для покрытия дефицита бюджета (он превысил 4 триллиона рублей). Еще около 30 тонн правительство, вероятно, продало для реализации «определенных проектов», отмечает «Интерфакс». Какие именно проекты получили финансирование за счет золота ФНБ, Минфин не уточняет.