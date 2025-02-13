Трамп ждет, пока все успокоится

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, когда «все успокоится», сообщает Agence France-Presse.

По информации агентства, президент США заявил, что заинтересован во встрече с лидерами Китая и России.

Темами переговоров должны стать, в том числе, денуклеаризация и сокращение расходов на оборону «вдвое».

В то же время источники российских СМИ говорят о скором подписании агремана новому послу Российской Федерации в США.

Кроме того, в Минфине США готовят список из двух десятков российских банков, которые переподключат к системе SWIFT и разрешат полный спектр операций.

В то же время The Wall Street Journal cообщает, что Россия прекратит огонь только в том случае, если США перестанут помогать Украине и ограничат ее способность защищать свою территорию.