Шольц хочет ввести в Германии режим ЧС из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Бундестаг ввести в стране режим чрезвычайного положения. По его словам, подобная мера необходима на фоне событий последних 24 часов и заявлений США по Украине.

Канцлер предложил Бундестагу срочно принять резолюцию о признании войны в Украине чрезвычайной ситуацией, что позволит выделить дополнительные средства на оборону без ущерба для других государственных расходов.

«Это означает, что наша поддержка Украины, которая сегодня важна как никогда, больше не будет осуществляться за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении своих граждан», - сказал Шольц.