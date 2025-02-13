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Трамп анонсировал переговоры США, РФ и Украины в Германии и Саудовской Аравии

обновлено 07:40
07:40 3725

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на следующую неделю встрече высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии, направленной на обсуждение путей прекращения войны в Украине.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома президент Трамп отметил, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его личного участия или участия президента России Владимира Путина, но будет включать чиновников из обеих стран, а также представителей Украины.

«Завтра будет встреча в Мюнхене, потом на следующей неделе. Встреча в Саудовской Аравии не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами, и Украина также будет частью этой встречи, и мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой ужасной войне», - приводит «Украинская правда» слова Трампа.

Накануне американский президент заявил, что сегодня, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча представителей России, США и Украины.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал журналистам возможность встречи в Мюнхене с участием российской делегации. «Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предусматривается», — заявил Литвин.

Дональд Трамп также допускал личную встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но дата и другие детали этой встречи пока не согласованы. В Кремле подтвердили, что Эр-Рияд рассматривается как место встречи. В столице Саудовской Аравии пока не начинали подготовку к этому мероприятию.

* * * 01:01

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что стоило сначала позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, «надо было узнать мнение РФ».

* * * 00:47

Война в Украине началась из-за того, что «(экс-президент США Джо) Байден сказал, что Украина может вступить в НАТО», заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп сообщил, что «высокопоставленные представители» России и США встретятся в Мюнхене в пятницу.

«У нас (с Россией) завтра встреча в Мюнхене. Россия будет там с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну, но высокопоставленные лица из России, Украины и США будут там», – сказал Трамп на пресс-конференции.

Трамп анонсировал переговоры США, РФ и Украины в Германии и Саудовской Аравии
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