Трамп анонсировал переговоры США, РФ и Украины в Германии и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на следующую неделю встрече высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии, направленной на обсуждение путей прекращения войны в Украине.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома президент Трамп отметил, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его личного участия или участия президента России Владимира Путина, но будет включать чиновников из обеих стран, а также представителей Украины.

«Завтра будет встреча в Мюнхене, потом на следующей неделе. Встреча в Саудовской Аравии не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами, и Украина также будет частью этой встречи, и мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой ужасной войне», - приводит «Украинская правда» слова Трампа.

Накануне американский президент заявил, что сегодня, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча представителей России, США и Украины.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал журналистам возможность встречи в Мюнхене с участием российской делегации. «Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предусматривается», — заявил Литвин.

Дональд Трамп также допускал личную встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но дата и другие детали этой встречи пока не согласованы. В Кремле подтвердили, что Эр-Рияд рассматривается как место встречи. В столице Саудовской Аравии пока не начинали подготовку к этому мероприятию.