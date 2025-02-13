В Азербайджане продолжает дорожать говядина

К сожалению, реальное положение дел существенно расходится с официальной статистикой. Мясо на бакинских рынках продолжает дорожать, и в настоящее время килограмм говядины стоит 16–18 манатов, килограмм филе — 20 манатов, а цена на мясо с костью в крупных сетях супермаркетов варьируется в пределах 20–25 манатов в зависимости от части туши.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Государственным комитетом по статистике.

Продавцы, с которыми побеседовал корреспондент haqqin.az, заявили, что цены на мясо, в том числе на живой скот, не снижалась. Так, по словам мясника Рашида Набиева, за последние несколько лет цена говядины в живом весе никогда не опускалась ниже 8–10 манатов за килограмм.

«В регионах говядина продается по 14–15 манатов за килограмм, - утверждает Набиев. – А на рынках и сайтах объявлений замороженное импортное мясо предлагается по цене от 9 до 11,50 манатов за килограмм».

Фермеры, занимающиеся животноводством, заявляют, что официальные статистические данные не отражают реальной картины на рынке мяса. По их словам, увеличение затрат на откорм скота и производство делаеют неизбежным рост цен на рынке мяса.

Сурхай Агаев, фермер из Шемахи, сообщил, что за последние несколько лет ему пришлось значительно сократить поголовье своего стада крупного рогатого скота. Причина - в постоянном удорожании кормов, поскольку цена на сено во многом зависит от погодных условий и общей ситуации с пастбищами.

«Расходы на содержание одного животного составляют от 80 до 100 манатов в месяц, - сообщил фермер. - И ячмень, и сено стоят дорого».

Агаев добавил, что за сутки корова съедает один тюк сена, а купить сегодня прессованное сено по цене дешевле 3 манатов 50 гяпиков за тюк невозможно. Таким образом, в отличие от крупных животноводческих хозяйств, фермеры, содержащие по 5–10 голов скота, ощутимую прибыль получить не могут.

Другой фермер рассказал, что животные, купленные им в начале прошлого года за 800–1000 манатов, сегодня продаются по цене 1500–2000 манатов за голову.