В Азербайджане продолжает дорожать говядина
Себестоимость одного килограмма говядины в нашей стране составляет 4 маната 40 гяпиков.
Об этом говорится в отчете, опубликованном Государственным комитетом по статистике.
Согласно данным комитета, оптовая цена говядины составляет 5 манатов 10 гяпиков за килограмм.
К сожалению, реальное положение дел существенно расходится с официальной статистикой. Мясо на бакинских рынках продолжает дорожать, и в настоящее время килограмм говядины стоит 16–18 манатов, килограмм филе — 20 манатов, а цена на мясо с костью в крупных сетях супермаркетов варьируется в пределах 20–25 манатов в зависимости от части туши.
Продавцы, с которыми побеседовал корреспондент haqqin.az, заявили, что цены на мясо, в том числе на живой скот, не снижалась. Так, по словам мясника Рашида Набиева, за последние несколько лет цена говядины в живом весе никогда не опускалась ниже 8–10 манатов за килограмм.
«В регионах говядина продается по 14–15 манатов за килограмм, - утверждает Набиев. – А на рынках и сайтах объявлений замороженное импортное мясо предлагается по цене от 9 до 11,50 манатов за килограмм».
Фермеры, занимающиеся животноводством, заявляют, что официальные статистические данные не отражают реальной картины на рынке мяса. По их словам, увеличение затрат на откорм скота и производство делаеют неизбежным рост цен на рынке мяса.
Сурхай Агаев, фермер из Шемахи, сообщил, что за последние несколько лет ему пришлось значительно сократить поголовье своего стада крупного рогатого скота. Причина - в постоянном удорожании кормов, поскольку цена на сено во многом зависит от погодных условий и общей ситуации с пастбищами.
«Расходы на содержание одного животного составляют от 80 до 100 манатов в месяц, - сообщил фермер. - И ячмень, и сено стоят дорого».
Агаев добавил, что за сутки корова съедает один тюк сена, а купить сегодня прессованное сено по цене дешевле 3 манатов 50 гяпиков за тюк невозможно. Таким образом, в отличие от крупных животноводческих хозяйств, фермеры, содержащие по 5–10 голов скота, ощутимую прибыль получить не могут.
Другой фермер рассказал, что животные, купленные им в начале прошлого года за 800–1000 манатов, сегодня продаются по цене 1500–2000 манатов за голову.
«К примеру, я продал скот на тысячу манатов дороже, - поделился с нами Сурхай Агаев. – Но если учесть мои месячные расходы на корм, прибыли практически не осталось. Разведение овец выгоднее, поскольку спрос на баранину всегда высокий».
Акиф Насирли, председатель Центра либеральных экономистов, считает, что таможенная стоимость импортного мяса примерно соответствует цифрам, указанным в статистике. По его мнению, при расчетах себестоимости, вероятно, учитывалась именно цена на импортное мясо.
«В Монголии, например, даже зимой крупный рогатый скот содержится на открытых пастбищах, что позволяет снижать себестоимость мяса до 1–2 долларов за килограмм, - рассказал экономист. - В Азербайджане же скот содержится в закрытых помещениях, поскольку у нас недостаточно пастбищ. А круглогодичное содержание животных в стойлах ведет к дополнительным расходам».
Насирли также отметил, что если бы себестоимость мяса в Азербайджане действительно составляла 4–5 манатов за килограмм, то фермеров в этой сфере сельского хозяйства было бы на порядок больше. На практике же поголовье крупного рогатого скота сокращается, а объемы импорта растут.
«На региональных мясных рынках оптовая цена говядины всего на 2–3 маната ниже, чем в Баку, - отметил Насирли. - Раньше этот разрыв был куда более ощутимым. Но на рыночные цены влияют дорожающая себестоимость, а также снижение производства».
По данным Государственного комитета по статистике, в прошлом году в Азербайджане было продано почти 6 тысяч тонн говядины, себестоимость которой составила чуть больше 25 миллионов манатов.