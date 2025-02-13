В Лондоне осудили экс-посла Азербайджана за «сексуальное насилие»

«Бывший посол Азербайджана совершил сексуальное насилие над тремя сотрудницами клиники в Чешире» - с таким подзаголовком в лондонской газете Northwhitch Guardian вышла статья о нашем соотечественнике Рафаэле Ибрагимове, в прошлом занимавшем пост Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Великобритании, Норвегии и Швеции. Противоправные действия, о которых пишет издание, Ибрагимов совершил в реабилитационной клинике города Чешир, где экс-посол проходил курс лечения от зависимости к снотворному и где «отличился» в первый же день.

В пятницу, 7 февраля, Королевский суд Честера заслушал заявление обвинителя Джошуа Горста о том, что Рафаэль Ибрагимов, прибыв в клинику 5 декабря 2023 года, вел себя там «оскорбительно и агрессивно». По словам Горста, обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, «совершил сексуальное насилие над тремя сотрудницами» реабилитационной клиники. Судя по заявлению обвинителя, насилие заключалось в том, что обвиняемый вначале стал целовать руки сразу трем женщинам, после чего «прикоснулся к груди одной из них и к паху другой». «Он [Ибрагимов] говорил им [жертвам сексуальных притязаний], что они красивые дамы и что он их очень любит», - заявил Джошуа Горст. В результате бывший посол признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в сексуальном насилии и одному пункту обвинения в попытке сексуального насилия, совершенной в прошлом году.

Следует отметить, что после того, как в 2014 году Ибрагимов был отозван с должности посла Азербайджана, он отказался возвращаться в Баку и с тех пор живет в престижном районе Лондона. Его супруга, Динара Пашаева (Ибрагимова), занимается торговлей предметами роскоши для богатых покупательниц из стран СНГ, которые по понятным причинам не хотят «светить» свои кредитные карты в знаменитом универмаге Harrods. Рафаэль Ибрагимов является сватом бывшего заместителя главы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Тони, деньги которого, как утверждают британские СМИ, Ибрагимов «отмывает» на берегах туманного Альбиона. Дэвид Темкин, адвокат Ибрагимова, обратился к суду с просьбой смягчить наказание для его подзащитного, поскольку тюремное заключение будет иметь последствия для семьи Ибрагимова, в частности для его дочери. «Он [Ибрагимов] берет на себя заботу о своих внуках, чтобы позволить родной дочери заниматься профессиональными обязанностями генерального директора крупной лондонской компании по производству одежды, - подчеркнул Дэвид Темкин. - Больше некому взять на себя эту роль».