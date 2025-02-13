Украинские военные против сделки с Путиным

Часть украинских военнослужащих не хочет мирного соглашения с Россией ни за какую цену, даже несмотря на то, что они отчаянно нуждаются в большей западной военной помощи. Об этом Associated Press на условиях анонимности и на фоне предстоящих переговоров рассказал офицер ВСУ, который, как он отметил, поддерживает связь с более чем 40 бригадами.

«Того запаса боеприпасов, который у нас есть в настоящее время, хватит на две-три недели, может быть, на месяц… Мы определенно не сможем справиться с этим самостоятельно», - заявил он.

Другая военнослужащая из воюющей на востоке Украины 53-й бригады ВСУ скептически отнеслась к переговорам между президентами США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. По ее мнению, закончить войну можно только силой.

«Если диалог - это один из способов повлиять на ситуацию, то пусть они говорят, но пусть это будет достаточно содержательно, чтобы мы почувствовали результаты этих переговоров… Условия неприемлемы для всех. То, что мы предлагаем, не работает для них, а то, что они предлагают, неприемлемо для нас. Вот почему я, как, наверное, и каждый солдат здесь, считаю, что это можно решить только силой», - сказала она.

Financial Times со ссылкой на украинских и западных высокопоставленных чиновников ранее сообщала, что Трамп и Путин, вероятно, попробуют договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе (20 апреля) или к 9 мая.