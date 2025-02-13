Почему испортились отношения Эрдогана с Россией и Ираном?
«Экспорт туркменского газа в Турцию станет историческим событием, которое окажет влияние на геополитические процессы, происходящие на огромном пространстве от Европы до Центральной Азии», - сказал в беседе с haqqin.az турецкий политолог Хасан Октай, комментируя соглашение турецкой трубопроводной компании BOTAS и туркменской «Туркменгаз» о грядущих поставках газа из Туркменистана в Турцию.
Отметим, что Туркмения стала первой страной в Центральной Азии, которая будет напрямую поставлять газ в Турцию.
По словам Хасан Октая, Анкара, стремящаяся диверсифицировать свои источники энергоносителей, первоначально будет получать около 2-3 миллиардов кубометров туркменского газа с последующим увеличением годовых поставок до 15 миллиардов кубометров.
И хотя об участии Тегерана в этом проекте ничего не известно, судя по отмеченным в последние дни активным контактам за закрытыми дверями (в частности глава МИД Турции Хакан Фидан был в Тегеране, а советник президента Ирана вел переговоры в Анкаре), газ в Турцию будет поставляться через иранскую территорию.
Турция, планирующая увеличить внутреннюю добычу газа и еще больше диверсифицировать импорт, закупила в 2023 году 50,48 миллиарда кубометров газа, из которых 42,27 процента были российскими поставки. Затем следует Азербайджан - 20,32 процента, Алжир - 11,86, Иран - 10,71 и США - 7,95 процента.
По словам Хасана Октая, еще летом 2024 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар посетил Баку, где заключил два соглашения о транспортировке в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу туркменского газа через Азербайджан и Грузию.
Соглашение с «Туркменгазом» открывает путь к замещению российского газа среднеазиатским на энергетическом рынке Европейского Союза.
«Как известно, к 2027 году ЕС намерен полностью отказаться от российского «голубого топлива», - напомнил турецкий эксперт. – Причем происходит это на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Москвой. У России не лучшие позиции в продаже газа. За последние три года газовый экспорт этой страны сократился до минимума, в то время, как Китай, Индия и Турция имеют несколько источников импорта. Словом, Европа и США все жестче перекрывают возможности продаж российского газа на европейском рынке через третьи страны».
Октай отмечает, что отношения Москвы и Анкары испортились после того, как поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция взяла власть в Дамаске. Ранее президент Эрдоган просил Москву и Тегеран помочь ему нормализовать отношения с режимом Башара Асада. Однако и Россия, и Иран отказались содействовать нормализации сирийско-турецких отношений, поскольку конфликт между Анкарой и Дамаском соответствовал интересам и Москвы, и Тегерана.
«В итоге Эрдоган оказался единственным региональным бенефициаром падения режима в Дамаске, - отметил эксперт. - Думаю, что свержение Башара Асада – это один из индикаторов кризиса власти в России и Иране. По многим процессам, происходящим в этих странах, можно предположить, что падение российского и иранского режимов произойдет по сирийском сценарию - системные перемены в этих странах неминуемы».
На фоне потерянных Россией позиций в Сирии состоялась встреча в Анкаре временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа с президентом Реджепом Эрдоганом. По некоторым данным Анкара и Дамаск планируют создать оборонительный союз, разместить турецкие авиабазы в центральной Сирии, а также наладить под эгидой Анкары процесс комплектации и обучения новой сирийской армии.
«Одновременно Турция открывает газовый поток из Центральной Азии с перспективой транзита в Европу, - резюмирует Октай. - После нормализации отношений Турции, Азербайджана и Армении на повестку дня выйдет грандиозный проект транспортного коридора из Турции, Армении, Азербайджана в свободную экономическую зону на границе Казахстана и Туркменистана через тоннель под Каспием, аналогичный проложенному под Босфором, который соединил европейскую и азиатскую часть Стамбула. Таким образом, через Южный Кавказ и Турцию будет создан короткий и дешевый выход товаров и грузов из Центральной Азии в Европу».