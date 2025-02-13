Почему испортились отношения Эрдогана с Россией и Ираном?

«Экспорт туркменского газа в Турцию станет историческим событием, которое окажет влияние на геополитические процессы, происходящие на огромном пространстве от Европы до Центральной Азии», - сказал в беседе с haqqin.az турецкий политолог Хасан Октай, комментируя соглашение турецкой трубопроводной компании BOTAS и туркменской «Туркменгаз» о грядущих поставках газа из Туркменистана в Турцию. Отметим, что Туркмения стала первой страной в Центральной Азии, которая будет напрямую поставлять газ в Турцию. По словам Хасан Октая, Анкара, стремящаяся диверсифицировать свои источники энергоносителей, первоначально будет получать около 2-3 миллиардов кубометров туркменского газа с последующим увеличением годовых поставок до 15 миллиардов кубометров.

И хотя об участии Тегерана в этом проекте ничего не известно, судя по отмеченным в последние дни активным контактам за закрытыми дверями (в частности глава МИД Турции Хакан Фидан был в Тегеране, а советник президента Ирана вел переговоры в Анкаре), газ в Турцию будет поставляться через иранскую территорию. Турция, планирующая увеличить внутреннюю добычу газа и еще больше диверсифицировать импорт, закупила в 2023 году 50,48 миллиарда кубометров газа, из которых 42,27 процента были российскими поставки. Затем следует Азербайджан - 20,32 процента, Алжир - 11,86, Иран - 10,71 и США - 7,95 процента. По словам Хасана Октая, еще летом 2024 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар посетил Баку, где заключил два соглашения о транспортировке в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу туркменского газа через Азербайджан и Грузию. Соглашение с «Туркменгазом» открывает путь к замещению российского газа среднеазиатским на энергетическом рынке Европейского Союза. «Как известно, к 2027 году ЕС намерен полностью отказаться от российского «голубого топлива», - напомнил турецкий эксперт. – Причем происходит это на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Москвой. У России не лучшие позиции в продаже газа. За последние три года газовый экспорт этой страны сократился до минимума, в то время, как Китай, Индия и Турция имеют несколько источников импорта. Словом, Европа и США все жестче перекрывают возможности продаж российского газа на европейском рынке через третьи страны».