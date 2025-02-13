Сирийская армия вошла. А как же армия Турции?

Вооруженные формирования, представляющие новую администрацию Сирии, вошли в Африн – сирийский город, который Турция в рамках контртеррористической операции «Оливковая ветвь» и при поддержке оппозиционной Сирийской национальной армии (СНА) взяла под свой контроль еще в 2018 году. Видеокадры, распространенные СМИ, близкими к правительству в Дамаске, запечатлели движение крупной механизированной колонны сирийской армии в направлении этого города. Эксперты считают, что ввод в Африн подразделений Генерального командования, подчиняющихся новому президенту Сирии Ахмаду аль-Шараа, свидетельствует о стремлении официального Дамаска восстановить контроль над всей территорией Сирии.

На протяжении семи лет безопасность Африна обеспечивалась формированиями протурецкой СНА под непосредственным патронажем Турции. То есть, до начала декабря прошлого года этот регион оставался вне контроля режима Башара Асада. Но после свержения режима партии БААС и формирования в Дамаске нового правительства, национальная армия страны, созданная на основе группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сумела закрепить свое присутствие на севере страны, в том числе, в районах, традиционно считающихся зонами турецких спецопераций. И вот теперь, с вводом в регион Генерального командования новой армии Сирии, ответственность за контроль и обеспечение безопасности Африна, расположенного на сирийско-турецкой границе, окончательно перешла от СНА к администрации в Дамаске. По информации haqqin.az, процесс передачи Африна под контроль новой сирийской администрации проходил в условиях полной координации между Турцией и правительством Ахмада аль-Шараа. Сообщается, что оппозиционная Сирийская национальная армия, поддерживаемая и долгие годы финансируемая Турцией, взяла на себя обязательство передать командование новой сирийской армии в ходе «Конференции Победы», состоявшейся 29 января в Дамаске, на которой аль-Шараа был избран президентом Сирии.

В этом контексте ввод в Африн подразделений новой сирийской администрации рассматривается, как часть решений, принятых 29 января. Таким образом, находящиеся в регионе формирования СНА переходят под командование новой сирийской армии. Но поскольку переходный период в Сирии продолжается, ответственный за гражданское управление городом местный совет Африна, основанный семь лет Сирийской национальной армией, сохранит свои функции. Отметим, что ввод в Африн сирийских правительственных войск происходит на фоне дискуссий о будущем территории на восточном берегу реки Евфрат, находящейся под контролем Сирийских демократических сил (СДС), основную часть которых составляют боевики террористической организации РПК/ОНС. В этой связи президент Ахмад аль-Шараа подчеркивает, что данный регион, составляющий порядка трети территории всей Сирийской Арабской Республики, должен полностью перейти под юрисдикцию центрального правительства в Дамаске. При полной поддержке Анкары аль-Шараа представил пакет предложений, согласно которому члены Сирийских демократических сил, не связанные с РПК, должны сложить оружие и присоединиться к новой сирийской армии.