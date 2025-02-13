Подстроиться бы под новый курс «Вашингтонского обкома»

Европа крайне обеспокоена тем темпом, который взял Дональд Трампа в переговорах с Владимиром Путиным, сам факт прямого контакта с которым в самой Европе до сих пор воспринимается как «политический харам». От европейских лидеров уже последовал шквал заявлений, содержащих разную степень критики действий новой администрации США. Звучат термины вроде «удар в спину» и даже «предательство Украины».

По последнему поводу глава Пентагона Пит Хегсет уже даже был вынужден оправдываться: мол, мы Киев не бросим и сделки на условиях «победы Путина» не допустим. Европа пребывает в неприятном удивлении, если не сказать в шоке от того, что может остаться не у дел. Канцлер Германии Шольц предупредил, что конфликт на Украине не должен закончиться «навязанным миром». Генсекретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Украина должна участвовать в мирных переговорах. Но уже отчасти подстроился под «новый курс Вашингтонского обкома», заявив, что Украине никогда, дескать, не обещали членства в НАТО в увязке с мирным урегулированием. Ну да, ему простительно, он же не был генсеком альянса в пору саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 года, где именно это на самом деле и обещали. Главы МИД Франции, Германии и Испании в совместном заявлении подчеркнули, что «без участия европейцев справедливого и прочного мира на Украине не будет». Успокаивать европейцев отправился в 10-дневное турне спецпредставитель президента США Кит Келлогг, он посетит в том числе и Украину. Келлога Трамп отстранил от переговоров непосредственно с Москвой, поскольку там его фигура (отставного генерала и ветерана Вьетнамской войны) была встречена с недоверием. Общаться с Москвой будет давний друг Трампа предприниматель Стивен Уиткофф, который хоть и не имеет дипломатического опыта, но пользуется доверием президента. Однако в Госдепартаменте и в Совете нацбезопасности такая «рокировочка» была встречена ревностно, так что нельзя исключать, что между «линией Келлога» и «линией Уиткоффа» начнутся свои трения.

Британия, со своей стороны закрепляя свое лидерство (вместо США) в контактной группе по военной поддержке Украины (группа «Рамштайн»,) объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 150 млн фунтов стерлингов. А общий ее объем от Лондона в этом году составит 4,5 млрд фунтов. Газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны Британии, написала, что «Украина должна послать Трампа на три буквы». Вот такие на Темзе нынче преобладают настроения. Отнюдь не «голубиные». Ни о какой «демилитаризации» Украины речи не идет, да и Трамп в своих благожелательных отзывах о разговоре с Путиным ничего такого даже близко не говорил. В ближайшее время наверняка из Вашингтона последуют заявления, успокаивающие Европу, в том числе об увеличении американских военных поставок европейским союзникам. Однако союзников беспокоит, что Америка может переложить на Европу как бремя поддержки Украины на случай продолжения военных действий, так и восстановления ее после их окончания. По подсчетам министра обороны Швеции Пола Йонсона, европейские страны предоставили около 60% военной поддержки Киеву в прошлом году и должны ее увеличить. Шведы, а также ряд других членов НАТО не считают, что отказ Киеву в приеме в альянс должен быть вечным. По подсчетам агентства Bloomberg, поддержка Европой в одиночку Украины, а также увеличение своих военных расходов может обойтись в 3,1 трлн долларов за десять лет, каковую ношу Европа взять на себя не готова. В том числе на восстановление ВСУ потребуется 175 млрд долларов, а в случае отправки на Украину 40-тысячного миротворческого контингента, его содержание обойдется еще в 30 миллиардов долларов. Тем не менее собственного мирного плана у Европы пока нет, а есть намерение присесть за стол переговоров с целью ужесточения позиции Запада. Европа не поспевает за стремительной «перестройкой» курса Вашингтона после ухода Байдена. Трамп, со своей стороны, уже предположил, что они с Путиным могут встретиться в Саудовской Аравии. Тем самым, пожалуй, впервые за последние десятилетия, начиная с исторической встречи Горбачева с Рейганом в Рейкьявике в 1986 году, а затем с Бушем-старшим на Мальте в 1989, Европа не станет площадкой для столь важного росийско-американского саммита. Трамп же одновременно демонстрирует Европе, что пока не видит ее места за столом переговоров.

Президент США также весьма нелестно отозвался о Зеленском, заявив, что у него низкий рейтинг и вообще рано или поздно придется проводить выборы. Он также подтвердил, что Киеву не стоит надеяться на выход к границам 2014 года. Учитывая непростые отношения Зеленского и Трампа еще в период первого срока правления американского лидера (после того как Зеленский слил содержание своего телефонного разговора с Трампом на тему коррупции сына Байдена, Трампу устроили импичмент), в Киеве растет ощущение, что Трамп хочет Зеленского «слить» как слишком неудобную фигуру для достижения компромисса с Москвой. Уже не первый раз из Вашингтона звучат намеки на то, что Украине следовало бы провести выборы. В чем в Киеве видят прямую перекличку с тезисами президента Путина о том, что Зеленский как президент нелегитимен ввиду окончания его срока еще в мае прошлого года. Вполне возможно, что формат будущего режима в Украине также обсуждается в ходе кулуарных контактов между Москвой и Вашингтоном. В то же время, следует отметить, что переговоры находятся в самой начальной стадии и скорее всего будут идти трудно и долго. «Сладкие речи» Трампа в адрес Путина не стоит воспринимать буквально, — это не более чем переговорный прием, чтобы «расслабить оппонента». В ходе самих переговоров могут выставляться куда более жесткие требования. К тому же считать, что все проблемы, связанные с украинским урегулированием, могут быть решены только в ходе двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, без участия Европы, да и в конечном счете Украины, было бы наивно. Трампу придется на каких-то стадиях подключать европейских союзников по НАТО к переговорам с Москвой, хотя бы с тем, чтобы Европа разделила ответственность за их результат. Значит, Вашингтону придется идти на какие-то уступки европейцам.