В Баку стартует турнир «Большого шлема»

Сегодня на бакинской Национальной гимнастической арене стартует турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором примут участие 258 дзюдоистов из 36 стран.

Азербайджан представят 32 дзюдоиста. Правда, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, пока только набирающие форму, в Баку не выступят.

Сегодня будут разыграны медали в весовых категориях до 60 и 66 кг у мужчин, а также до 48, 52 и 57 кг у женщин. Соревнования начнутся в 12:00, финальный блок стартует в 17:00.

Турнир «Большого шлема» продлится три дня и завершится 16 февраля.