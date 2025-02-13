Генерал Драпатый спасает Украину

Украинская армия сосредоточила дополнительные силы для спасения от оккупации стратегически важного города Покровск в Донецкой области, который российские войска пытаются взять в окружение. За последние дни ВСУ провели несколько успешных тактических контратак. О начале украинских контрнаступлений в районе Покровска сообщают и российские пропагандисты, хотя они утверждают, что эти удары либо «не принесли результата», либо «привели лишь к незначительным изменениям». Напомним, что Покровск остается одним из самых сложных участков фронта, на котором идут наиболее ожесточенные бои. С осени прошлого года российская армия снизила интенсивность лобовых атак, пытаясь обойти город с востока, юга и запада, перекрыть пути снабжения украинского гарнизона и окружить его. К концу осени российские войска перекрыли дороги, ведущие к Покровску с южного направления. В декабре они захватили автомобильную трассу, соединяющую город с Межевой в Днепропетровской области, отрезав еще один путь снабжения на юго-западном направлении.

Таким образом, для поддержания связи с Покровском и обеспечения украинских войск в городе оставался только один маршрут – с северного направления. В конце декабря российские войска приблизились к нему на несколько километров, создав угрозу окружения. Продвигаясь к северу от Покровска, они подошли к административной границе Днепропетровской области на расстояние 3-4 километров. Потеря Покровска открыла бы российской армии путь к другим крупным городам Донецкой области – Константиновке, Краматорску и Славянску, а также означала бы перенос боевых действий на территорию Днепропетровской области. Еще несколько недель назад западные военные аналитики писали, что захват города неизбежен и это станет самым тяжелым поражением украинской армии за последний год войны. Однако, несмотря на драматическое развитие ситуации на фронте, украинское командование, похоже, предпринимает все возможные меры для защиты Покровска. Назначенный в ноябре прошлого года командующим Сухопутных войск 42-летний генерал Михаил Драпатый в конце января лично возглавил оборону данного направления. Выпускник Харьковского танкового училища, генерал Драпатый обладает высоким авторитетом в украинской армии. Еще в 2014 году, будучи командиром батальона, он прославился тем, что, управляя БМП, на высокой скорости «перепрыгнул» через баррикаду сепаратистов в районе Мариуполя. Весной 2024 года Драпатый сумел остановить масштабное наступление российской армии в Харьковской области и стабилизировать ситуацию.

Спустя всего несколько дней после того, как генерал лично возглавил группировку войск, отвечающую за оборону Покровского направления, украинская армия начала проводить тактические контратаки. Аналитический портал DeepState сообщил 10 февраля, что в результате контратак ВСУ удалось восстановить позиции сразу в двух местах на Покровском участке. В частности, украинские военные выбили российские войска с позиций в селе Даченское, расположенном к югу от Покровска, а также из района села Водяное Второе, находящегося восточнее города. В первом случае контрудар Сил обороны позволил снять угрозу захвата важного оборонительного узла возле железнодорожной станции Чунишено. Во втором — замедлил попытки российских войск перерезать трассу Покровск – Константиновка. ВСУ также удалось выбить российские подразделения из села Песчаное, расположенного юго-западнее Покровска. Российские провоенные телеграм-каналы также пишут о «локальных контратаках» украинской армии к югу и западу от Покровска, но уверяют, что в большинстве своем они не возымел успеха. Военный эксперт, «офицер армии ДНР в запасе» Александр Матюшин подтверждает, что обстановка в районе Покровска остается крайне напряженной, и говорить о каких-либо успехах на данный момент преждевременно.

По его словам, в настоящее время в направлении Покровска разворачивается масштабное встречное сражение. ВСУ сосредоточили здесь до 12 бригад своих элитных войск, включая так называемые подразделения БПЛА «Птахи мадьяра». «Действительно, идут бои за населенные пункты, пока украинцы ничего не смогли вернуть себе, некоторые села и позиции переходят в серую зону», – отметил Матюшин. Русская армия также активно реагирует на ситуацию, перебрасывая резервы и усиливая свои позиции для подготовки к крупным сражениям. Матюшин заявил, что в эту зону уже переброшены 110-я бригада и 1-я славянская бригада 53-й армии, а также 5-я мотострелковая бригада имени Захарченко. Силы стягиваются со всего фронта. По мнению эксперта, ближайшие дни станут решающими для определения текущего положения сторон. «Все покажут ближайшие три дня, сможем ли мы справиться с контрнаступлением украинских войск, сможем ли мы их отбросить и продолжать двигаться дальше непосредственно на Покровск», – заключил Матюшин. Российский военкор Михаил Бондаренко также подтвердил высокую концентрацию украинских сил в этом районе.

А советник «главы ДНР» Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live» заявил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно активизировались к югу от Покровска. По его словам, в настоящий момент наблюдается очень сильная активизация украинских сил под Покровском. Он указал, что идут очень серьезные бои, и туда перебрасываются резервы. Анализируя характер боев последних дней, военные аналитики отмечают, что цель украинской армии заключается не только в замедлении российского наступления на Покровск. Судя по всему, «максимальный план» состоит в полном отсечении российского вклинения, которое сформировалось к юго-западу от города и имеет ширину 10 километров и 7 километров в глубину. Если это удастся, то войска, формирующие данный «клин» для окружения Покровска, сами попадут в окружении. Аналитик украинской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отмечает, что на этом небольшом участке фронта Россия сосредоточила основные силы сразу двух общевойсковых армий (41-й и 2-й), в том числе части 90-й танковой дивизии и не менее пяти мотострелковых бригад. Однако, несмотря на наличие значительных сил, российские войска не смогли выполнить главную задачу — продвинуться севернее и западнее Покровска, захватив села Удачное, Успеновка, Зверево и другие населенные пункты.