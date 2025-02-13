Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена

У самолета, на котором госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Мюнхен на конференцию по безопасности, выявили техническую неисправность, сообщает ABC со ссылкой на представителя Госдепартамента.

В связи с этим воздушное судно развернулось в небе и вернулось на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. В Госдепе не привели подробностей произошедшего.

Рубио отправится в Германию, а позже на Ближний Восток на другом самолете, сообщили в ведомстве. Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля, ожидается, что на ее полях госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. С 15 по 18 февраля он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.