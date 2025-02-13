«Это будет трудно»: поэтапное установление мира в Украине

Рубио в очередной раз заявил о желании президента США Дональда Трампа добиться окончания войны России против Украины. При этом он признал, что «это будет трудно».

США допускают, что урегулирование в Украине может быть реализовано в несколько этапов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио

«Это должно происходить поэтапно. Возможно, все начнется с прекращения огня, хотя это еще не согласовано... А затем откроют коридоры для гумпомощи, и нужно будет убедиться, что обе стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру», — сказал он в эфире «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона».

Марк Рубио отметил, что страны Европы должны будут предоставить Украине надежные гарантии безопасности. «Европейцы должны быть теми, кто готов сделать шаг вперед. Но предстоит обсудить много деликатных вопросов: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы», — считает госсекретарь США.

США со своей стороны должны взять на себя «обеспечение долгосрочной независимости Украины», включая соблюдение экономических интересов двух стран «в том, что касается прав Украины на минералы, на имеющиеся у нее природные ресурсы». Это включает в себя возможное партнерство, создание совместных предприятий.

Рубио пояснил, что «часть этих средств вернется (в США), чтобы оплатить расходы американских налогоплательщиков» на поставки оружия, а часть пойдет на восстановление Украины.

По данным Bloomberg, мирный план США основан на заморозке войны, территории, которые заняли российские войска, останутся «в подвешенном состоянии». Украине будут предложены гарантии безопасности, которые бы не позволили Москве возобновить военные действия, но какими они будут, неизвестно.