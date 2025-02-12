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Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными

10:05 2645

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что переговоры по Украине приведут к «шокирующей» сделке.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal, добавив, что у президента США Дональда Трампа «нет шор на глазах». «Он скажет: «Все на повестке, давайте договариваться», - заявил Вэнс.

Как пишет WSJ, заявление Вэнса сделано в преддверии его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В пятницу Вэнс должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ди Вэнс также заявил, что, если президент России Владимир Путин не согласится на мирный договор с Украиной, гарантирующий ее независимость, Вашингтон готов ввести против Москвы новые санкции и применить иные меры воздействия. Вэнс подчеркнул, что возможность отправки американских войск в Украину, если переговоры с Россией зайдут в тупик, остается «на столе». «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», — отметил он.

При этом он допустил и перезагрузку отношений с Россией после успешного урегулирования украинского вопроса. Джей Ди Вэнс выразил мнение, что изоляция Москвы от западных рынков толкает ее к Китаю. «Быть младшим партнером в союзе с Китаем не в интересах Путина»,— сказал вице-президент США в беседе с The Wall Street Journal.

По словам Вэнса, все варианты остаются «на столе переговоров». Президент США Дональд Трамп, указал вице-президент, может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Как он подчеркнул, Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего на переговорах, чем на фронте.

«Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость», — отметил Вэнс.

Трамп 12 февраля провел переговоры сначала с президентом России Владимиром Путиным, а потом с украинским коллегой. По итогам первой беседы, как рассказал он, стороны договорились о том, что команды двух стран «немедленно приступят к переговорам» по урегулированию. После общения с Зеленским американский лидер заявил, что Украина стремится к миру, а украинский президент подчеркнул, что Киев и Вашингтон согласовывают шаги для достижения этой цели.

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