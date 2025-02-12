Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»

Отмечается, что Москва давно стремится исключить Украину и ее европейских союзников из таких переговоров, отвергая правительство в Киеве как «нелегитимное». В Кремле заявляют, что именно Вашингтон несет ответственность за затягивание войны и что только США могут договориться с Россией о ее завершении.

Заявления президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Кремлем дало российскому лидеру Владимиру Путину то, чего он давно требовал — прямые переговоры с США по Украине, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что переговоры, обещанные Трампом, вероятно, будут длительными и затянутыми — Россия согласится на перемирие только при условии, что США прекратят поддержку Украины и введут ограничения по ее способности защищать свою территорию.

Поскольку российские войска продвигаются на поле боя, а в Украине растет общественная поддержка прекращения боевых действий, аналитики считают, что Путин готов играть в долгую игру и жестко торговаться с США, пока не получит желаемых условий, добавляет WSJ.

«Пока что это временная победа. Конечная победа для Путина — это гарантия, что Украина не перейдет в западный лагерь и будет лишена возможности принимать суверенные решения относительно своих договоренностей по безопасности», — отметил Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия-Евразия в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом получил заверения, что президент США не отдает предпочтение России над Украиной. В то же время он подчеркнул, что Киев и ЕС должны быть привлечены к любым переговорам по завершению войны.

Для Путина обещание Трампа о переговорах — первый шаг к завершению войны на условиях России после трех лет жестоких боев, которые привели к сотням тысяч жертв с обеих сторон, пишет WSJ. Путин рассматривает прямые переговоры с США как шанс заключить более широкую геополитическую сделку вроде той, что была достигнута после Второй мировой войны и предусматривала послевоенное разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния, отмечает издание.

WSJ пишет, что население Украины «устало от войны после трех лет сопротивления российской агрессии, и все больше осознает, что возвращение оккупированных территорий в среднесрочной перспективе маловероятно».

Трамп заверил, что не планирует исключать Зеленского из мирных переговоров. Отвечая в Овальном кабинете на вопрос, придется ли Зеленскому уступить территории России, Трамп сказал: «Он должен делать то, что ему придется».

Если в ближайшее время встреча Трампа и Путина состоится, пока неясно, согласится ли американский президент на условия, которые выдвигает Кремль. Российский президент хорошо знаком со стилем ведения переговоров Трампа еще с его первого президентского срока, пишет газета.