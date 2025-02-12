Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Конец месяца – крайний срок, до которого администрация Джо Байдена разрешила получать российскую нефть после введения самых масштабных санкций 10 января. Tupras уже перестала закупать новые объемы.

С 27 февраля прекратятся все поставки для Tupras по цене выше $60 за баррель для сырой нефти, $100 для премиальных видов топлива и $45 – для дешевых, сказал источник Bloomberg. Баррель сорта Urals, экспортируемого из западных портов России, стоит около $60, по данным Argus Media.

«Это тяжелый удар по российскому нефтяному экспорту», – отмечают аналитики.

Tupras в прошлом году принимала около 180 000 баррелей нефти Urals в сутки. Это гораздо меньше, чем главные покупатели – Китай и Индия, которые приобретают по 1,5-2 млн баррелей, но все же равно примерно 5,5% совокупного среднесуточного объема морского нефтяного экспорта России. Также Tupras закупала около 90 000 баррелей нефтепродуктов в сутки.