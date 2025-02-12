USD 1.7000
EUR 1.7740
RUB 1.8085
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти

10:44 1350

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras)  прекращает закупки российской нефти, если её цена превышает установленный G7 потолок – $60 за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Конец месяца – крайний срок, до которого администрация Джо Байдена разрешила получать российскую нефть после введения самых масштабных санкций 10 января. Tupras уже перестала закупать новые объемы.

С 27 февраля прекратятся все поставки для Tupras по цене выше $60 за баррель для сырой нефти, $100 для премиальных видов топлива и $45 – для дешевых, сказал источник Bloomberg. Баррель сорта Urals, экспортируемого из западных портов России, стоит около $60, по данным Argus Media.

«Это тяжелый удар по российскому нефтяному экспорту», – отмечают аналитики.

Tupras в прошлом году принимала около 180 000 баррелей нефти Urals в сутки. Это гораздо меньше, чем главные покупатели – Китай и Индия, которые приобретают по 1,5-2 млн баррелей, но все же равно примерно 5,5% совокупного среднесуточного объема морского нефтяного экспорта России. Также Tupras закупала около 90 000 баррелей нефтепродуктов в сутки.

Зеленский заявил об ударе российского беспилотника по укрытию в Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе российского беспилотника по укрытию в Чернобыльской АЭС
11:26 400
Транспортный коллапс на российской железной дороге
Транспортный коллапс на российской железной дороге
10:55 1313
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
10:44 1351
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 6694
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
10:24 1717
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации
03:23 9970
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 2649
Подстроиться бы под новый курс «Вашингтонского обкома»
Подстроиться бы под новый курс «Вашингтонского обкома» главная тема
02:58 3594
Палестинцы не хотят Ривьеру. Палестинцы хотят ХАМАС
Палестинцы не хотят Ривьеру. Палестинцы хотят ХАМАС Мы только записываем, все еще актуально
13 февраля 2025, 20:05 4300
В Баку стартует турнир «Большого шлема»
В Баку стартует турнир «Большого шлема» 258 дзюдоистов из 36 стран
03:14 2173
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции?
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции? наша корреспонденция
02:39 6828

ЭТО ВАЖНО

Зеленский заявил об ударе российского беспилотника по укрытию в Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе российского беспилотника по укрытию в Чернобыльской АЭС
11:26 400
Транспортный коллапс на российской железной дороге
Транспортный коллапс на российской железной дороге
10:55 1313
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
10:44 1351
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 6694
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
10:24 1717
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации
03:23 9970
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 2649
Подстроиться бы под новый курс «Вашингтонского обкома»
Подстроиться бы под новый курс «Вашингтонского обкома» главная тема
02:58 3594
Палестинцы не хотят Ривьеру. Палестинцы хотят ХАМАС
Палестинцы не хотят Ривьеру. Палестинцы хотят ХАМАС Мы только записываем, все еще актуально
13 февраля 2025, 20:05 4300
В Баку стартует турнир «Большого шлема»
В Баку стартует турнир «Большого шлема» 258 дзюдоистов из 36 стран
03:14 2173
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции?
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции? наша корреспонденция
02:39 6828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться