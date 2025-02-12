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Транспортный коллапс на российской железной дороге

10:55 1314

Российская железнодорожная сеть не справляется с перевозками нефти и нефтепродуктов. «Коммерсант» пишет, что РЖД больше не могут эффективно отправлять цистерны с топливом, создавая угрозу срыва поставок на внутренний рынок.

«Роснефть» и «Газпром нефть» уже предупредили о последствиях. «Если ситуация не изменится, Россия столкнется с топливным кризисом», - признаются участники рынка.

«РН-Транс» (подразделение «Роснефти») сообщает, что 47% топлива, произведённого на Самарской группе НПЗ, не было принято РЖД, из-за чего на конец января простаивали 498 цистерн. АНХК (Ангарская нефтехимическая компания) не смогла отправить более 40% отгруженной продукции (около 700 цистерн). «Газпром нефть» оценивает объём застрявших нефтепродуктов в 396,9 тысячи тонн, из которых 242,9 тысячи тонн предназначались для внутреннего рынка.

Более 40% суточной погрузки не принимается к перевозке, и по итогам первой недели февраля среднесуточная погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 16% год к году и на 12% к январю, сказали «Коммерсанту» источники.

Основная причина невыполнения плана перевозок в том, что грузоотправители не предъявляют груз к перевозке, прокомментировали изданию в РЖД.

Железнодорожная сеть России, третья по протяжённости в мире, перестала справляться с нагрузкой. По данным Reuters, это произошло по нескольким причинам: война изменила приоритеты - большая часть мощностей направлена на перевозку военной техники и боеприпасов. Санкции лишили РЖД запчастей, что привело к увеличению простоев поездов. Мобилизация и вербовка на войну вызвали нехватку машинистов. Многие либо ушли на фронт, либо работают на военных заводах. Россия пытается переориентировать торговлю на Китай, но инфраструктура не рассчитана на такие объемы грузопотока.

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