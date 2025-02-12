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Вытесняют Россию: Америка станет ведущим поставщиком нефти, газа, оружия в Индию

11:10 367

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении объёмов продаж американского вооружения в Индию в 2025 году.

Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп отметил, что объёмы военных поставок в Индию возрастут на «многие миллиарды» долларов. Он также сообщил, что США «прокладывают путь» к поставке Индии истребителей F-35.

США и Индия достигли новых договоренностей в области энергетики, Вашингтон рассчитывает занять лидирующие позиции по поставкам в Индию нефти и газа, подчеркнул президент США. «Мы с премьер-министром достигли очень важного соглашения по энергетике, которое вновь сделает США ведущим поставщиком нефти и газа в Индию», - заявил американский лидер.

Кроме того, власти США и Индии будут активно сотрудничать в области малых модульных атомных реакторов.

Стороны также договорились о начале переговоров, направленных на урегулирование торговых и тарифных споров. Индия выразила готовность увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции и снизить тарифы на некоторые товары из США. Ожидается, что соглашение будет достигнуто в течение семи месяцев, с существенным прогрессом к осени 2025 года.

Согласно данным аналитического агентства Vortexa, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в ноябре 38% от общего импорта нефти Индией, оставаясь крупнейшим поставщиком для республики. 

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