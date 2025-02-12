14 штатов США против Трампа и Маска

Ведомство под руководством американского бизнесмена обвиняют в безграничной власти и нарушении страны США. Об этом заявили в эфире телеканала ABC.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», – цитирует иск телеканал.

Еще одна претензия к Трампу и Маску состоит в том, что Илон Маск не был формально назначен президентом США на свою должность, и его кандидатуру сенат не утверждал. Это, указано в иске, нарушает американскую конституцию, в частности, статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях».

Иск был направлен в федеральный суд Вашингтона под руководством генерального прокурора Нью-Мексико Рауля Торреса, к которому присоединились чиновники из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев. Два из этих штатов возглавляются республиканскими губернаторами.

Телеканал также указал на параллельный иск, поданный 26 нынешними и бывшими сотрудниками и подрядчиками Агентства международного развития США (USAID) в федеральный суд Мэриленда. Они также обвинили Маска в превышении полномочий.