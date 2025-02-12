Зеленский заявил об ударе российского беспилотника по укрытию в Чернобыльской АЭС

Россия ночью атаковала ударным дроном с фугасной боевой частью укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил в Telegram-канал президент Украины Владимир Зеленский.

«Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой», - сообщил президент Украины.

По данным главы украинского государства, укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные, добавил Зеленский.