Граждан Азербайджана вернули из Европы

В январе этого года 11 граждан Азербайджана были реадмиссированы на родину из Европы, сообщили в Управлении по вопросам реадмиссии Государственной миграционной службы (ГМС).

Процесс был осуществлен в рамках соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.

В декабре 2024 года, по данным ГМС, были реадмиссированы 32 гражданина Азербайджана, в ноябре - 55.