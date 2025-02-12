Граждан Азербайджана вернули из Европы
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В январе этого года 11 граждан Азербайджана были реадмиссированы на родину из Европы, сообщили в Управлении по вопросам реадмиссии Государственной миграционной службы (ГМС).
Процесс был осуществлен в рамках соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.
В декабре 2024 года, по данным ГМС, были реадмиссированы 32 гражданина Азербайджана, в ноябре - 55.
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