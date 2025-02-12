Решение за Трампом: американцы могут передать Украине ядерное оружие

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает того, что Украина может получить ядерное оружие. Решать этот вопрос будет президент США Дональд Трамп.

«Я здесь не для того, чтобы заявлять о чем-либо, что находится на столе переговоров или нет. Это не моя работа. Он (Трамп) лидер, он мастер переговоров и заключения сделок», — сказал Хегсет.

Глава Пентагона также высказался о намерениях властей США достичь прекращения войны России против Украины, и работу администрации Трампа над определением «определенных условий» для мира.

Хегсет также разъяснил слова о вступлении Украины в НАТО и возвращении оккупированных Россией территорий. Он заявил, что его замечания следует толковать не как «красные линии», а как «реальность ситуации».

Американский министр отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в будущем. «Я думаю, что то, что я сформулировал вчера (в среду), консультируясь с высшим руководством в Белом доме и Овальном кабинете президента, было реальностью этого момента - что членство в НАТО было маловероятным, учитывая реалии, где мы сейчас», - рассказал Хегсет.

В то же время он добавил, что «никто не закладывает кол в землю на 25 лет вперед или на какой-либо определенный период времени».

«Это просто признание того, что если вы хотите, если мы хотим достичь мира путем переговоров, вы хотите прекращения огня, вы хотите возможности для длительного мира, реально сейчас, этого нет в планах - так же, как реалистичное возвращение к границам 2014 года прямо сейчас не в планах», - заявил глава Пентагона.