В России задержали гражданина США

В московском аэропорту Внуково задержали гражданина США Байрса К. У, сообщают российские СМИ.

В багаже американца обнаружили около 500 граммов марихуаны, спрятанной в мармеладных конфетах. За контрабанду наркотиков в особо крупном размере ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что 13 февраля в Россию был возвращен гражданин РФ Александр Винник. В ответ Москва освободила гражданина Соединенных Штатов Марка Фогеля, который отбывал в РФ срок за контрабанду наркотиков.