Российский бизнесмен, замминистра в британском черном списке
12:41 767
Правительство Великобритании расширило санкционный список по России на пять позиций.
Под рестрикции подпали: заместитель министра обороны России Павел Фрадков и бизнесмен Артем Чайка, директор федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин, замминистра обороны РФ Павел Фрадков, завод «Киров-Энергомаш», компания «Росатом Аддитивные технологии».
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