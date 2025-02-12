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Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Российский бизнесмен, замминистра в британском черном списке

12:41 767

Правительство Великобритании расширило санкционный список по России на пять позиций.

Под рестрикции подпали: заместитель министра обороны России Павел Фрадков и бизнесмен Артем Чайка, директор федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин, замминистра обороны РФ Павел Фрадков, завод «Киров-Энергомаш», компания «Росатом Аддитивные технологии».

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