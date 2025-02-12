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Kapital Bank признан лучшим налогоплательщиком в ненефтяном секторе

12:45 340

B Министерстве экономики Азербайджана состоялся форум «Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация». В мероприятии приняли участие руководители государственных структур, предприниматели и эксперты, которые обсудили достижения и будущие цели налоговой политики страны. В рамках форума состоялось награждение сертификатами налогоплательщиков, отличившихся в различных номинациях. Kapital Bank был удостоен сертификата в номинации «Рекордсмен по налогам в ненефтяном секторе».

Форум был открыт министром экономики Микаилом Джаббаровым. В своем выступлении он подчеркнул роль налоговой системы в экономике Азербайджана, отметив, что это не только фискальный орган, но и институт, способствующий развитию бизнес-среды, повышению прозрачности и налаживанию эффективных партнерских отношений с предпринимателями. В рамках форума также было зачитано письмо Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева участникам форума.

Kapital Bank, один из ведущих финансовых институтов страны, на протяжении многих лет поддерживает развитие ненефтяного сектора и реализует проекты, направленные на упрощение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. Деятельность банка по выполнению налоговых обязательств и вклад в укрепление экономической прозрачности были отмечены этим сертификатом.

Официальные лица, выступавшие на мероприятии, подчеркнули положительное влияние реформ, проводимых в направлении совершенствования налогового администрирования, повышения прозрачности бизнес-среды и поддержки предпринимательства, на экономику страны. Высокий уровень исполнения налоговых обязательств Kapital Bank в ненефтяном секторе был отмечен как одно из значимых достижений этой политики.

Kapital Bank, являясь преемником Азербайджанского сберегательного банка, успешно функционирует уже 151 год. В настоящее время Kapital Bank является крупнейшим финансовым учреждением Азербайджана по размеру сервисной сети. Будучи универсальным банком, он обслуживает более 5 миллионов физических лиц и свыше 22 тысяч юридических лиц. Кроме того, Kapital Bank активно участвует в реализации ряда социальных программ, проводимых государством, а также осуществляет проекты, направленные на развитие реального сектора экономики. Подробнее: https://kapitalbank.az

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