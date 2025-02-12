Вопросы о диагностике и профилактике ВИЧ

Врач-лаборант Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Айгюн Сафарова рассказывает в интервью, как правильно сдавать анализ крови на вирус иммунодефицита человека, при каких случаях результаты теста на ВИЧ могут быть ложноположительными, можно ли провести тестирование на ВИЧ с помощью экспресс-теста. - Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — вирус, относящийся к семейству ретровирусов и разрушающий клетки иммунной системы, которые помогают организму бороться с различными заболеваниями. Характерной его особенностью является разрушение лимфоцитов CD4 — разновидности лейкоцитов. Чем больше этих клеток разрушается вирусом, тем слабее становится иммунная система. Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). От момента заражения до появления первых симптомов заболевания, а особенно до развития стадии СПИДа, проходит длительный период времени, иногда несколько лет. В большинстве случаев бессимптомный период может длиться 10 лет. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции имеет решающее значение для успешного лечения ВИЧ-инфицированных лиц и увеличения продолжительности жизни людей, живущих с этим вирусом. Тестирование на ВИЧ проводится на основе современных методов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Обследования проводятся на анонимной основе, бесплатно и с соблюдением принципа конфиденциальности в Республиканском центре борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения, в региональных лабораториях центра, и пунктах добровольного обследования. При тестировании на ВИЧ необходимо строго соблюдать установленные стандарты. Рекомендуется брать образец крови у обследуемого человека натощак. За день до тестирования следует исключить из рациона жирную, острую пищу, алкогольные напитки, а также воздержаться от курения за 1 час до обследования. Важно знать, что стресс и прием лекарственных препаратов также могут повлиять на результаты.

– В каких случаях результат теста на ВИЧ считается положительным? – Вирус иммунодефицита человека является РНК-содержащим вирусом. Стандартный метод определения антигена и антител к ВИЧ называется иммуноферментным анализом (ИФА). Этот метод очень надежен, его чувствительность составляет более 99,5%. Скрининговые исследования на ВИЧ проводятся в Центральной лаборатории Республиканского центра борьбы со СПИДом Минздрава с использованием систем HIV–1/2 Ag/Ab Combo. В настоящее время эти системы позволяют обнаруживать как антиген, так и антитела вируса. Диагностика ВИЧ-инфекции проводится с помощью методов, выявляющих антитела к ВИЧ в крови. Образование антител против ВИЧ происходит в период от 2-3 недель до 6 месяцев после заражения. Результаты теста могут быть положительными, отрицательными или неопределенными. Поэтому рекомендуется повторить тест через 6 месяцев после подозрения на ВИЧ-инфекцию. Если результат отрицательный и нет подозрения на недавнее (в течение последних 6 месяцев) инфицирование, диагноз ВИЧ-инфекции можно считать неподтвержденным. При подозрении на инфекцию проводится повторное обследование. Если образец крови дает положительный или подозрительный результат, этот образец тестируется повторно. При получении второго положительного результата у пациента берется второй образец крови и проводится его тестирование. Если второй образец крови также дает положительный результат, пациент регистрируется как ВИЧ-положительный с использованием других специфических методов подтверждающего тестирования (например, иммуноблоттинга, ПЦР). Помимо серологических методов, наиболее надежным методом определения генома вируса является ПЦР (полимеразная цепная реакция). ПЦР можно использовать для ранней диагностики ВИЧ-инфекции через 2–3 недели после предполагаемого заражения. – При каких случаях результаты теста на ВИЧ могут быть ложноположительными? – Ложноположительный анализ на ВИЧ – это ошибочный результат лабораторного исследования забранной венозной крови, при котором вирус иммунодефицита отсутствует в организме пациента, но диагностические методы дают положительный ответ. Поэтому диагностика ВИЧ-инфекции осуществляется по очень строгому алгоритму, не допускающему ошибок. Следует отметить, что точность анализа зависит от подготовки, проведенной перед взятием пробы крови, правильности оформления и транспортировки взятой пробы крови, условий хранения используемых тест-систем, а также правильности анализа полученных результатов. Помимо неучтенного при сдаче крови рациона питания, на ложноположительный результат анализа могут повлиять показатели инфекционных и аутоиммунных заболеваний, сифилиса, болезни Лайма, болезни Эпштейна-Барра, красной волчанки, ревматоидного фактора, аллергических реакций и др.