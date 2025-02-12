Вопросы о диагностике и профилактике ВИЧ
Врач-лаборант Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Айгюн Сафарова рассказывает в интервью, как правильно сдавать анализ крови на вирус иммунодефицита человека, при каких случаях результаты теста на ВИЧ могут быть ложноположительными, можно ли провести тестирование на ВИЧ с помощью экспресс-теста.
- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — вирус, относящийся к семейству ретровирусов и разрушающий клетки иммунной системы, которые помогают организму бороться с различными заболеваниями. Характерной его особенностью является разрушение лимфоцитов CD4 — разновидности лейкоцитов. Чем больше этих клеток разрушается вирусом, тем слабее становится иммунная система. Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). От момента заражения до появления первых симптомов заболевания, а особенно до развития стадии СПИДа, проходит длительный период времени, иногда несколько лет. В большинстве случаев бессимптомный период может длиться 10 лет.
Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции имеет решающее значение для успешного лечения ВИЧ-инфицированных лиц и увеличения продолжительности жизни людей, живущих с этим вирусом. Тестирование на ВИЧ проводится на основе современных методов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Обследования проводятся на анонимной основе, бесплатно и с соблюдением принципа конфиденциальности в Республиканском центре борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения, в региональных лабораториях центра, и пунктах добровольного обследования.
При тестировании на ВИЧ необходимо строго соблюдать установленные стандарты. Рекомендуется брать образец крови у обследуемого человека натощак. За день до тестирования следует исключить из рациона жирную, острую пищу, алкогольные напитки, а также воздержаться от курения за 1 час до обследования. Важно знать, что стресс и прием лекарственных препаратов также могут повлиять на результаты.
– В каких случаях результат теста на ВИЧ считается положительным?
– Вирус иммунодефицита человека является РНК-содержащим вирусом. Стандартный метод определения антигена и антител к ВИЧ называется иммуноферментным анализом (ИФА). Этот метод очень надежен, его чувствительность составляет более 99,5%. Скрининговые исследования на ВИЧ проводятся в Центральной лаборатории Республиканского центра борьбы со СПИДом Минздрава с использованием систем HIV–1/2 Ag/Ab Combo. В настоящее время эти системы позволяют обнаруживать как антиген, так и антитела вируса.
Диагностика ВИЧ-инфекции проводится с помощью методов, выявляющих антитела к ВИЧ в крови. Образование антител против ВИЧ происходит в период от 2-3 недель до 6 месяцев после заражения. Результаты теста могут быть положительными, отрицательными или неопределенными. Поэтому рекомендуется повторить тест через 6 месяцев после подозрения на ВИЧ-инфекцию. Если результат отрицательный и нет подозрения на недавнее (в течение последних 6 месяцев) инфицирование, диагноз ВИЧ-инфекции можно считать неподтвержденным. При подозрении на инфекцию проводится повторное обследование.
Если образец крови дает положительный или подозрительный результат, этот образец тестируется повторно. При получении второго положительного результата у пациента берется второй образец крови и проводится его тестирование. Если второй образец крови также дает положительный результат, пациент регистрируется как ВИЧ-положительный с использованием других специфических методов подтверждающего тестирования (например, иммуноблоттинга, ПЦР). Помимо серологических методов, наиболее надежным методом определения генома вируса является ПЦР (полимеразная цепная реакция). ПЦР можно использовать для ранней диагностики ВИЧ-инфекции через 2–3 недели после предполагаемого заражения.
– При каких случаях результаты теста на ВИЧ могут быть ложноположительными?
– Ложноположительный анализ на ВИЧ – это ошибочный результат лабораторного исследования забранной венозной крови, при котором вирус иммунодефицита отсутствует в организме пациента, но диагностические методы дают положительный ответ. Поэтому диагностика ВИЧ-инфекции осуществляется по очень строгому алгоритму, не допускающему ошибок.
Следует отметить, что точность анализа зависит от подготовки, проведенной перед взятием пробы крови, правильности оформления и транспортировки взятой пробы крови, условий хранения используемых тест-систем, а также правильности анализа полученных результатов. Помимо неучтенного при сдаче крови рациона питания, на ложноположительный результат анализа могут повлиять показатели инфекционных и аутоиммунных заболеваний, сифилиса, болезни Лайма, болезни Эпштейна-Барра, красной волчанки, ревматоидного фактора, аллергических реакций и др.
– Можно ли провести тестирование на ВИЧ с помощью экспресс-теста? Если экспресс-тест дает положительный ответ, считается ли пациент инфицированным ВИЧ?
– Согласно последним рекомендациям ВОЗ по диагностике ВИЧ, использование экспресс-тестов в новом алгоритме тестирования считается целесообразным. Так, экспресс-тесты не только доступны, но и позволяют получить результаты в течение 20-25 минут. В этом случае рекомендуется, чтобы для тестирования на ВИЧ использовались экспресс-тесты 4-го поколения. Эти тесты выявляют антиген ВИЧ p24, а также антитела ВИЧ ½. Если результат экспресс-теста положительный, не стоит паниковать и принимать окончательное решение. Поэтому рекомендуется использовать другие методы подтверждения точности результата. Вероятность ложноположительного результата даже при использовании экспресс-теста не исключается. Такое состояние может возникнуть при сопутствующих инфекционных, онкологических, системных и других заболеваниях.
– Как защитить себя медицинским работникам при работе с ВИЧ-инфицированными?
– Хочу особо подчеркнуть, что медицинские работники несут ответственность за обеспечение медицинской безопасности как своей собственной, так и обследуемых ими лиц. Для этого крайне важно, чтобы медицинские работники соблюдали универсальные правила безопасности.
Если по каким-либо причинам произошел контакт с ВИЧ-инфицированным биологическим материалом, медицинскому персоналу следует снять перчатки с рук, вывернув обработанную поверхность наизнанку, и выбросить их в специальный контейнер. За исключением полости рта и глаз, поврежденные поверхности следует вымыть с мылом и держать под проточной водой, а при отсутствии проточной воды использовать средства для мытья рук и дезинфицирующие средства. Сдавливание и трение травмированного места, отсасывание крови и обработка раны растворами, содержащими йод, хлор или спирт - недопустимы. При попадании ВИЧ-положительного биологического материала в глаза или рот его следует промыть водой или физиологическим раствором. Не допускайте попадания в глаза мыла или дезинфицирующего раствора.
Лицам с положительным биологическим материалом или инструментами рекомендуется в течение 72 часов с момента контакта обратиться в Республиканский центр борьбы со СПИДом Минздрава, где будут приняты соответствующие профилактические меры по предотвращению заражения.